 تدشين الشعار الجديد لمستشفى الملك خالد بالمجمعه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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تدشين الشعار الجديد لمستشفى الملك خالد بالمجمعه

تدشين الشعار الجديد لمستشفى الملك خالد بالمجمعه
المناطق - الرياض - شاجع الدوسري

دشن سعادة مدير مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة الأستاذ /عبدالله بن إبراهيم البخيّت شعار المستشفى الجديد بحضور مساعد المدير المالي والإداري الأستاذ /ضاوي بن حمد الضاوي وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والإدارية.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بالنيابة الأستاذ/ خالد المطيري بأن الشعار يتوافق مع رسالة وزارة الصحة وله دلالات عدة منها العطاء والنماء ومساعدة المرضى والحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية.
وفي الختام ألقى مدير المستشفى كلمة حث فيها الجميع على بذل الجهود لتقديم الرعاية الصحية المميزة لجميع افراد المجتمع لتتوافق مع دلالات الشعار الجديد.

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