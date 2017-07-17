 المملكة تشارك في فعاليات مهرجان جرش بالأردن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 شوّال 1438 هجريا, الموافق 20 يوليو 2017 ميلاديا

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المملكة تشارك في فعاليات مهرجان جرش بالأردن

المملكة تشارك في فعاليات مهرجان جرش بالأردن
المناطق _ واس

بتنظيم وإشراف مباشر من الملحقية الثقافية في عمّان تشارك فرق فنية و شعراء سعوديين في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الثانية والثلاثين التي بدأت اليوم.
وقال الملحق الثقافي لدى الأردن راشد بن عبدالله النابت إن مشاركة المملكة في المهرجان تأتي في إطار التعاون الثقافي بين المملكة والأردن .
وأضاف النابت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الفعاليات السعودية في المهرجان تتضمن: عرض لفرقة الدرعية (العرضة السعودية) و أمسية شعرية للشعر العربي الفصيح للشاعر السعودي هاشم الجحدلي و عرض للفرقة الموسيقية السعودية وليلة سعودية أردنية للشاعرين السعوديين سعيد المانع وعاطف الحربي والشاعرين الأردنيين مهند العظمات وعيد المساعيد بالإضافة إلى أمسية شعرية للشعر العربي الفصيح للشاعر السعودي عبد الرحمن موكلي .

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