مدير فرع وزارة العدل يشكر أمير القصيم لرعايته حفل تكريم رئيس المحكمة العامة ببريدة

قدم سعادة مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة القصيم الأستاذ عبدالله بن محمد المطيويع شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم الأمير المحبوب الدكتور فيصل بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود .حفظه الله. الذي يحرص علي تكريم المخلصين في المنطقة بما يتفق مع صفات سموه الشخصية وتوجيهات حكومتنا الرشيدة وعلي رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. حفظهما الله. بمناسبة تفضله بتشريف مبادرة فضيلة رئيس المحكمة العامة ببريدة فضيلة الشيخ إبراهيم الحسني بإقامة حفل تكريم لرئيس محكمة بريدة ورئيس محاكم منطقة القصيم السابق صاحب الفضيلة الشيخ منصور بن مسفر الجوفان بعد إحالته للتقاعد, مثمنا لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني وأصحاب الفضيلة القضاة المشاركين معه هذا الوفاء الغير مستغرب على من يعرفهم

وأكد مدير عام فرع وزارة العدل بالقصيم على أن فضيلة الشيخ منصور الجوفان قدم عملاً يذكر فيشكر خلال فترة ترؤسه لمحكمة بريده ورئاسة محاكم القصيم حيث كان أحد أعمدة القضاء بالمنطقه مخلصا لدينه ومليكه ووطنه و محل تقدير من جميع من تعامل معه متمنيا لفضيلته دوام الصحة والتوفيق وأن يجد ما قام به في ميزان أعماله. واختتم حديثه بالدعاء بأن يديم علي بلادنا امنها وامانها وان ينصر جنودنا المرابطين في كل مكان