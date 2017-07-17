وسط إقبال كثيف من الزوار والمصطافين : أكثر من 180 ألف زائر خلال 25 يوم لمنتزه رغدان بالباحة

يشهد منتزه رغدان بمدينة الباحة منذ أنطلق فعاليات مهرجان صيف الباحة إقبالا كبيرا فما أن يحل المساء حتى يكتظ المنتزة بالأهالي والمصطافين للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والمناظرة الليلة الساحرة وكافة المرافق الترفيهية في المنتزه.

ويُعد منتزه رغدان أحد أبرز المعالم السياحية بالمملكة سواء من حيث المساحة أو من حيث التصميم والخدمات الرياضية والترفيهية والتثقيفية والفعاليات المتنوعة المقدمة للأهالي والزوار والسائحين يتخللها جوائز وهدايا قيمة يوميا إضافة الى تميزه بتشكيلات إضاءة ملونة ومجموعة من المقاهي والمطاعم مع جلسات خارجية مطلة على شفاء تهامة ومواقع ترفيهية متنوعة والأنشطة المخصصة للأسرة والطفل.

وقد أستقبل منتزه رغدان مايقارب 180 ألف زائر خلال 25 يوم من الشهر الحالي بمعدل 8 الاف زائر يومياً وبحسب الشركة المنظمة للمهرجان بمدينة الباحة فأن عدد التذاكر بلغت 189 ألف تذكرة مستهلكة مدفوعة ومجانية حيث كان معدل الزيارات على مواقع الترفيه 6 الاف زائر يومياً.

تجدر الإشارة الى أنه نفذ أكثر من 180 فعالية خلال الفترة الماضية وتبقى أكثر من 230 فعالية لصيف الباحة 38 بمدينة الباحة والمحافظات المستهدفة وسط متابعة وإشراف من وكيل إمارة منطقة الباحة والمشرف العام على اللجان العاملة للمهرجان الدكتور حامد بن مالح الشمري الذي أكد بدوره أن اللجان العاملة في المهرجان في مدينة الباحة ومحافظاتها تواصل مهامها لاستمرار المناشط والفعاليات الصيفية حتى نهاية مدة المهرجان.