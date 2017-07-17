 حدود تبوك يحبط محاولة تهريب أكثر من ثمانون ألفاً قرص إمفيتامين مخدر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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حدود تبوك يحبط محاولة تهريب أكثر من ثمانون ألفاً قرص إمفيتامين مخدر

حدود تبوك يحبط محاولة تهريب أكثر من ثمانون ألفاً قرص إمفيتامين مخدر
المناطق _ تبوك
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن/ ساهر بن محمد الحربي بأنه استمراراً لجهود رجال حرس الحدود في متابعة ورصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبنائها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة .
فقد رصدت الدوريات البحرية بحرس الحدود بعد توفيق الله تعالى فجر يوم الخميس الموافق ٢٦ /١٠ / ١٤٣٨هـ  هدف بحري عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك قادماً من السواحل المصرية  أثناء محاولته تهريب كمية من الحبوب المخدرة، وعلى الفور تم توجيه الدوريات البحرية لموقع الحدث والتي اتضح بعد اعتراضها ومحاصرتها انها زلاجة بحرية شراعية عليها (١) شخص مصري الجنسية والقبض عليه وبحوزته حقيبة ظهر وتفتيشها تم العثور على عدد (٨٠)  ثمانين كيس صغير الحجم تحتوي على ما مجموعه (٨٦٠٦٦) ستة وثمانون ألفاً وستة وستون قرص إمفيتامين (كبتاجون).
كما تم في حينه المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الشخص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى .
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود ، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه بالرغم من تكرار محاولات التهريب  وتعدد أساليب المهربين  .

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