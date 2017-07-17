الدكتور السماري يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي بإنشاء نادي الإبل

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي والأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , و صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل ــ حفظهما الله ــ بمناسبة صدور الأمر الملكي بإنشاء نادي الإبل تحت إشراف سمو ولي العهد والذي يعد تعبيراً عن اهتمام الدولة بتراث البلاد , وثقافتها ولما تمثله الإبل من أهمية في تاريخنا .

وأكد الدكتور السماري أن إنشاء نادي الإبل وتشكيل مجلس إدارته حافز لبذل جهودهم لتحقيق تطلعات القيادة لخدمة هذا الجانب المهم والارتقاء بجميع مايتعلق بالإبل إلى المكانة التي تليق بالمملكة ومواطنيها وتراثها وعمقها الحضاري.