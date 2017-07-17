 الدكتور السماري يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي بإنشاء نادي الإبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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الدكتور السماري يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي بإنشاء نادي الإبل

الدكتور السماري يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي بإنشاء نادي الإبل
المناطق _واس

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي والأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , و صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل ــ حفظهما الله ــ بمناسبة صدور الأمر الملكي بإنشاء نادي الإبل تحت إشراف سمو ولي العهد والذي يعد تعبيراً عن اهتمام الدولة بتراث البلاد , وثقافتها ولما تمثله الإبل من أهمية في تاريخنا .
وأكد الدكتور السماري أن إنشاء نادي الإبل وتشكيل مجلس إدارته حافز لبذل جهودهم لتحقيق تطلعات القيادة لخدمة هذا الجانب المهم والارتقاء بجميع مايتعلق بالإبل إلى المكانة التي تليق بالمملكة ومواطنيها وتراثها وعمقها الحضاري.

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