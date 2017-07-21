 السيرة الذاتية لبدر العساكر مدير مكتب ولي العهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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السيرة الذاتية لبدر العساكر مدير مكتب ولي العهد

السيرة الذاتية لبدر العساكر مدير مكتب ولي العهد
المناطق _الرياض

عيين بدر بن محمد بن عبدالعزيز بن عساكر بعد صدور الأمر الملكي السامي مديرًا لمكتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مختصًا في الشؤون الخاصة لسموه، بمرتبة وزير.

وعمل العساكر أمينًا عامًا لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الخيرية، وهو أيضًا أمين عام “جائزة الملك سلمان لشباب الأعمال”، وعضو مجلس إدارة “مركز الملك سلمان للشباب”، وعضو مجلس الغرف السعودية، وعضو لجنة شباب الأعمال المنبثقة عن مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

وكان للعساكر، وقفة في القطاع الخاص، إذ أنّه نائب المدير العام في مؤسسة العساكر في الرياض، مع أخيه عبدالمجيد العساكر، والتي تأسست عام 1980 وتعمل في مجال توزيع وتسويق الأجهزة المنزلية والكهربائية، ولها 10 فروع في مدينة الرياض.

وتولى عضو مجلس إدارة مدارس الرياض العساكر أيضًا، منصب نائب للرئيس التنفيذي لاتحاد الصالحية للتمور والحلويات.

وأسهم بدر بن محمد العساكر، خريج من جامعة الملك سعود، بشكل كبير خلال الفترة الماضية، في إيصال شكاوى ومناشدات المواطنين لسمو ولي العهد، من خلال جميع الوسائل، ولعل أبرزها حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أصبحت الإشارة للحساب بمثابة برقية عاجلة للمكتب الخاص لسمو ولي العهد، ووجد الكثير من المواطنين تفاعلًا مع مناشداتهم وشكاويهم.

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