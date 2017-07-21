السيرة الذاتية لمحمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية الجديد

عيين محمد بن عبد الله القويز رئيس لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير. وهو محمد بن عبد الله القويز، حاصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في القانون من جامعة الملك سعود في عام 1998 ميلادية، حيث التحق بجامعة نيويورك كلية ستيرن للعلوم التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حصل على شهادة الماجستير في العلوم الإدارية متخصصا في الإدارة المالية ومبادرات الأعمال عام 2003

الشريك المؤسس والمدير العام في شركة “دراية” المالية، حيث تولى مسؤولية استراتيجية الشركة وكافة أعمالها التجارية بشكل عام، حيث إن له من الخبرة أكثر من 15 عام في مجال الخدمات المالية والتخطيط الاستراتيجي والقانون والاستثمار وحوكمة الشركات.

عمل في مجال المصرفية الاستثمارية ومصرفية الشركات وذلك في مجموعة سامبا المالية في المملكة العربية السعودية، حيث كان يعمل في خزينة البنك العربي الوطني في السعودية.

كما عمل مستشاراً مع شركة ماكنزي وشركاه العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات الاستراتيجية في العالم، حيث عمل في “ماكنزي” مع عدد من شركات الخدمات المالية القيادية، تنوعت ما بين الشركات الحديثة والنامية والناضجة، وشمل عمله صياغة الاستراتيجيات، وتطوير خطط الأعمال، وإنشاء الهياكل التنظيمية، و تطوير الأنظمة لتحسين الأداء، إضافة إلى صياغة وإدارة السياسات الاستثمارية الخاصة بها