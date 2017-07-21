العواد : تأسيس رئاسة أمن الدولة يعزز كفاءة العمل في تحقيق الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد‏، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تؤكد حرص القيادة على التطوير المستمر وتحديث أجهزة الدولة لما فيه مصلحة الوطن وتحسين نمط الحياة للأفضل.

وقال الوزير العواد في تغريدات عبر حسابه في تويتر اليوم: “نهنئ الوطن بالأوامر الملكية التي تؤكد حرص القيادة على التطوير المستمر وتحديث أجهزة الدولة لما فيه مصلحة الوطن وتحسين نمط الحياة للأفضل.

وأضاف: تأسيس رئاسة أمن الدولة يعزز كفاءة العمل في تحقيق الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، ويساعد وزارة الداخلية على تقديم أفضل الخدمات للوطن والمواطن.