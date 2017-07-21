 الدولار عند أدنى مستوى في نحو عامين مقابل اليورو بعد تصريحات دراجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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الدولار عند أدنى مستوى في نحو عامين مقابل اليورو بعد تصريحات دراجي

الدولار عند أدنى مستوى في نحو عامين مقابل اليورو بعد تصريحات دراجي
المناطق _ واس

هبط الدولار إلى أدنى مستوى في نحو عامين أمام اليورو يوم بعدما قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن صناع سياسات البنك سيناقشون تغييرات محتملة في برنامج شراء السندات في الخريف.
وعلى الرغم من أن دراجي لم يحدد تاريخا لتلك التغييرات على الخطة وقال إن المعنيين بتحديد سعر الفائدة في البنك متوافقون حول قرارهم بعدم تغيير توجيهاتهم بشأن السياسة النقدية، رأى مستثمرون أن المناقشات ستفضي إلى تشديد في السياسة النقدية العام القادم.
وقفز اليورو إلى 1.1655 دولار أمام العملة الأمريكية بعد تصريحات دراجي مما جعله مرتفعا بما يصل إلى 1.2 بالمئة خلال يوم الخميس وهو ما يمثل أعلى مستوياته منذ أغسطس آب 2015.
وكان اليورو متجها في أحدث قراءة صوب أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة أسابيع.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات منافسة أدنى مستوى خلال الجلسة عند 94.090 وهو أيضا أدنى مستوى في نحو عام. وعوض المؤشر بعض خسائره في تعاملات لاحقة ليسجل 94.286 في أحدث قراءة بانخفاض نسبته 0.5 بالمئة.

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