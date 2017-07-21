 زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب قبالة سواحل تركيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب قبالة سواحل تركيا

زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب قبالة سواحل تركيا
المناطق _ تركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقباس ريختر اليوم قبالة منطقة ساحلية في جنوب غربي تركيا.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع في الساعة 1:31 بالتوقيت المحلي لتركيا (2231 بتوقيت جرينتش) قبالة مدينة مرمريس الساحلية في جنوب غربي تركيا بالقرب من بلدة بودروم وجزيرة كوس اليونانية.
وأضافت الهيئة الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات فقط تحت سطح البحر.

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