حزب الله والنظام السوري يطلقان عملية مشتركة بعرسال

نقلت رويترز عن قائد عسكري موال للرئيس السوري بشار الأسد، قوله، إن حزب الله الإرهابي والنظام السوري يشرعان في عملية لطرد المسلحين من مناطق الحدود اللبنانية السورية.

وقصفت ميليشيات حزب الله اللبناني، الخميس، مواقع في التلال المحيطة ببلدة عرسال في منطقة البقاع شرقي لبنان، وفق ما أفاد مراسلنا.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بأن القصف المدفعي العنيف انطلق من داخل الأراضي السورية المحاذية وتركز على منطقة وادي خيل في التلال.

وتزامن القصف المدفعي مع غارات جوية شنها الطيران الحربي السوري في تلال فليطا في القلمون الغربي المحاذية لتلال عرسال.