تعرف على قطاعات ومهام جهاز “رئاسة أمن الدولة”

صدر أمر ملكي يقضي بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد.

و اقتضى الأمر الملكي إنشاء جهاز باسم “رئاسة أمن الدولة” يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.

ويتكون الجهاز الجديد من 6 هيئات، وهي:

1- المديرية العامة للمباحث، وهو أحد أهم المؤسسات الأمنية بوزارة الداخلية، ويعني بالعمل الاستخباراتي الداخلي ومكافحة التجسس، وتحقيق وترسيخ الأمن القومي في المملكة بالتنسيق مع كافة القطاعات في الدولة.

2- قوات الأمن الخاصة، ومهمتها القيام بالعمليات الخاصة والسريعة لحفظ الأمن الداخلي، ومساندة قطاعات الأمن الأخرى، والقيام بأي عملية أمنية تحددها القيادة في البلاد.

3- قوات الطوارئ الخاصة، إحدى الأفرع الأمنية الهامة، وتستخدم في عمليات حفظ النظام، وإنقاذ الرهائن والمخطوفين، ومكافحة شتى أنواع الإرهاب والتخريب اللذين يعرضان السلامة العامة للخطر، كما تقوم قوات الطوارئ الخاصة بأي مهمات أخرى تكلف بها كإسناد قوات الشرطة في مختلف مناطق المملكة عند الضرورة. وتساهم مع غيرها من القوات شبه العسكرية الأخرى في سبيل المحافظة على النظام وخصوصا في موسم الحج.

4- طيران الأمن، مهمته مساندة أجهزة وزارة الداخلية والجهات الحكومية لأداء مهامها وتقديم الخدمات الإنسانية والتدخل أثناء الكوارث.

5- الإدارة العامة للشؤون الفنية.

6- مركز المعلومات الوطني، ويهتم بتقديم خدماته للقطاعات التابعة لوزارة الداخيلة فيما يتعلق بتزويدها بالتقنيات والدعم الفني، وتحديث أعمال البرمجة، وحفظ المعلومات على أسس علمية وتأمين أنظمة تقنية لجميع قطاعات وزارة الداخلية، من خلال تطبيق الأساليب الأمنية المناسبة للحفاظ على أمن المعلومات.