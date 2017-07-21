 الأردن ثاني أفقر دولة في حصة الفرد المائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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الأردن ثاني أفقر دولة في حصة الفرد المائية

الأردن ثاني أفقر دولة في حصة الفرد المائية
المناطق - الرياض

قال وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، الخميس، إن الأردن أصبح ثاني أفقر بلد في العالم من ناحية حصة الفرد من المياه.
وأوضح الناصر في حديث خاص لـ “سكاي نيوز عربية”، أن اللجوء السوري فاقم من مشكلة المياه بالأردن، وترك أثرا كبيرا على حصة الفرد الأردني من المياه، حيث انخفضت تلك الحصة وتحديدا في محافظات الشمال بنسبة تتجاوز ٢٠ في المائة.

وأشار إلى أن الطلب على المياه ازداد أيضا في تلك المحافظات بنسبة تجاوزت ٤٠ في المائة، مبينا أن الحكومة الأردنية عملت بالتعاون مع المجتمع الدولي لتنفيذ العديد من المشاريع المائية التي كان لها دور في الاستقرار المائي.

وشدد الناصر على أن التحديات التي تواجه قطاع المياه بالأردن لها علاقة بالتغير المناخي والظروف الجوية السائدة، فضلا عن زيادة الطلب على المياه نتيجة للنمو السكاني الطبيعي والنمو الاقتصادي.

وأضاف أن من التحديات التي تواجه قطاع المياه الهجرات القسرية التي أتت إلى الأردن، ومن ضمنها اللجوء السوري حيث دخل إلى الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، مما أدى لزيادة التحديات التي تواجه قطاع المياه في الاردن.

وتابع: أنه كان لا بد من البحث عن مشاريع رأسمالية جديدة في غالب الأحيان تمويل مثل هذه المشاريع غير متوفر.

وأضاف الوزير الأردني أنه ورغم التحديات السابقة إلا أن الأردن استطاع تأمين حصة مائية جيدة ومقبولة للمواطن دون أن يشعر بأن هناك أزمة مائية في الدولة، ودون أن يشعر أيضا أن بلاده أصبحت ثاني أفقر دولة في العالم من ناحية حصة الفرد من المياه.

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