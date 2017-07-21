 النفط ينخفض بعد تعاملات متقلبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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النفط ينخفض بعد تعاملات متقلبة

النفط ينخفض بعد تعاملات متقلبة
المناطق - وكالات

هبطت أسعار النفط في تسوية الخميس بعد تعاملات متقلبة بفعل استمرار المخاوف بشأن وفرة الإمدادات العالمية من الخام، وذلك بعد ارتفاع أسعار برنت في وقت سابق فوق 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ السابع من يونيو.
وتوقع تجار استمرار الأسعار قرب المستويات الحالية قبيل اجتماع يوم الاثنين بين منتجين كبار من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها في سان بطرسبرج الروسية.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأربعاء، أن السعوديين يدرسون خفضا إضافيا في إنتاج الخام مستندة إلى تقرير استشاري. وذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن المملكة ملتزمة بالعمل مع الدول الأخرى لتقليص المخزونات مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المفاجئة في إنتاج نيجيريا وليبيا العضوتين في أوبك.

ووافقت أوبك ومنتجون من خارجها بينهم روسيا العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا وجرى تمديد الاتفاق إلى نهاية مارس 2018.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتا أو0.8 بالمئة في التسوية إلى 49.30 دولار للبرميل بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا إلى 46.79 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان في التعاملات المبكرة إلى أعلى مستوياتهما منذ السابع من يونيو بعدما صعدا في الجلسة السابقة بفعل تقرير أظهر هبوط مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وبحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 4.7 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 14 يوليو، وهو انخفاض يزيد عن توقعات محللين.

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