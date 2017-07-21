للحصول على صور احترافية بكاميرا آيفون.. 4 تطبيقات للاستفادة من كل مزايا التصوير في نظام iOS 10

يتمتع هاتف آيفون بكاميرا بإمكانات عالية للغاية بالنسبة لهاتف ذكي، وكذا يعمل تطبيق الكاميرا الخاص بنظام iOS بكفاءة عالية، بشكل يتناسب مع معظم المستخدمين، ولكن إذا كنت مصوراً محترفاً وترغب في الحصول على المزيد من مفاتيح التحكم بالكاميرا، فأنت بحاجة إلى استخدام تطبيق الطرف الثالث الخاص بالكاميرا.

وهنا، نستعرض 4 تطبيقات رشَّحها موقع Mac World، التي تمنح المُصوِّرين المزيدَ من التحكم لصور عالية الجودة:



1- تطبيق Camera+

يوفر تطبيق Camera+ (الذي تصل تكلفته إلى 3 دولارات على متجر التطبيقات) إمكانية التحرير داخل التطبيق عن طريق “المربع المُضيء” Lightbox الذي يُتيح خيار تخزين الصور التي تلتقطها دون حفظها تلقائياً على ألبوم الكاميرا.

ويعرض التطبيق مفاتيح يدوية من خلال مجموعة منظمة من الخيارات المتداخلة: التركيز، وسرعة الالتقاط، وموازنة اللون الأبيض، كما يمكنك أيضاً استخدام الإعدادات للانتقال بين الألوان المحددة مُسبقاً مثل ضوء الشمس والشريط اللوني الحراري المُتدرِّج.

ويسمح لك التطبيق بحفظ الملف الخام RAW لكل الصور التي التقطتها عدسة واحدة، إما كمجموعة من ملفات JPEG أو TIFF أو RAW أو كملفات منفصلة.

إذا طبَّقنا التطبيق على هاتف iPhone 7 Plus، سنجد أعلى الجانب الأيمن من عرض الكاميرا حرفاً وأيقونة للإشارة إلى الكاميرا التي يجري استخدامها، إذ نجد زر W (الزاوية الواسعة) الذي يُظهر شخصاً أصغر والشمس فوق الكتفين؛ إلى جانب زر T (العدسة المُقربة) الذي يُظهر رأساً أقرب وكتفين.

وكذلك الوضع D (الزوجي) خطاً قطرياً لسرد وتحرير الاثنين، ومن خلال اختيار W أو T، يمكنك الاستمرار في استخدام التقريب الرقمي (لأكثر من 6x).

2- تطبيق Halide

يحاول تطبيق Halide (الذي تصل تكلفته إلى 5 دولارات على متجر التطبيقات) وضع كل الخصائص على الشاشة الرئيسية، ما يجعلها قابلة للاكتشاف تماماً وبديهية.

وأثناء عملية التعيين أو التثبيت الافتراضي، يتمثل الشيء الوحيد الذي تتحكم به في العرض عن طريق السحب بالإصبع لأعلى وأسفل في أي مكان على شاشة عرض الكاميرا، ويُضيء زر AF (الذي يشير إلى التركيز التلقائي) باللون الأصفر ويتواجد أسفل العرض.

لا يوفر تطبيق Halide عرضاً مكبراً للتأكيد على التركيز، ولكن إذا كنت تستخدم التركيز اليدوي وتضغط على الدائرة الموجودة بالجانب الأيسر، التي توجد بداخلها دائرة متقطعة، فإن التطبيق يستخدم إشارة تركيز ملحوظة ويجري تعقب كل شيء في حيز التركيز باللون الأحمر. وتحدد الخوارزميات ما إذا كان هناك شيء في تركيز البؤرة على مجال الرؤية.

ومن خلال المثلث الموجود أعلى الشاشة، يُمكن التحكم في سرعة الفيلم الافتراضية عن طريق مقياس يظهر أسفل العرض، من أجل ISO ومشاهد موازنة اللون الأبيض من بين مجموعة من الأيقونات الموجودة أعلى الشاشة.

ولتفعيل وإيقاف حفظ ملف تنسيق الصور الخام RAW، اسحب لأسفل واضغط ثم بعدها يمكنك الضغط على زر الصور الخام RAW لتبديل الأوضاع، وخلاصة الموضوع أن تطبيق Halide من تطبيقات التركيز الفريدة المقترنة بوضع جميع المفاتيح على الواجهة الرئيسية.

وبالنظر للتطبيق على هاتف iPhone 7 Plus: يتجنب تطبيق Halide صور التقريب الرقمي والصور المركبة للكاميرا المزدوجة. فيما يمكنك الضغط على زر 1x/2x أسفل عرض الكاميرا للاختيار من بين الكاميرات.

3- تطبيق Manual

تصل تكلفة تطبيق Manual إلى 4 دولارات على متجر التطبيقات، ويُقسم تصميم التطبيق الخصائص اليدوية إلى أجزاء مختلفة من العرض والواجهة.

ويختار تطبيق Manual زر ISO وسرعة الإغلاق في جميع الأوقات، ولكن يمكنك التبديل بين تثبيت أيٍّ منهما عن طريق تثبيت كلٍّ على حدة، أو الانتقال إلى النظام التلقائي؛ إذ يسمح لك شريط العروض التقديمية بتعديل قيمة العرض (EV) سواء إلى أعلى أو إلى أسفل.

وتعتبر مفاتيح ISO وسُرعة الالتقاط اليدوية غير مناسبة للانتقال أكثر من خطى قليلة للأمام. ويتطلب ذلك الضغط باستمرار مع السحب، ويقع زر التركيز أسفل عرض الكاميرا، ويمكنك السحب إلى اليسار واليمين على شريط التركيز للإغلاق.

ويستخدم تطبيق Manual كاميرا رقمية ذات عدسة أُحادية عاكسة DSLR يجري تقريبها في المكان المناسب عند تغيير التركيز، ما يسمح لك برؤية مدى تواصلك بوضوح أكثر.

ويظهر زر موازنة اللون الأبيض (WB) أعلى الشاشة، وبالضغط عليه يسمح لك بالاختيار بين المشاهد التلقائية والمتنوعة. كما يمكنك أيضاً اختيار K والسحب إلى درجة حرارة لونية معينة، كما تسمح لك إعدادات تطبيق Manual بحفظ صورة بصيغة RAW وصيغة JPEG في كل لقطة، ولكن يمكن حفظها فقط كملفات منفصلة.

الخلاصة: يعتبر توسيع التركيز في تطبيق Manual من أفضل الاختبارات التي واجهتها.

ويوفر التطبيق زر أعلى شاشة هاتف iPhone 7 Plus مميزاً بعلامة 1x/2x يمكنك الضغط عليه للتبديل بين الكاميرات، ويُظهر البُعد البؤري للعدسة بإيجاز على الشاشة عند التبديل. وتعتبر خيارات الصور المُركبة للكاميرا المزدوجة وكذلك التقريب الرقمي غير متاحة.



4- تطبيق ProCamera



يشكل تطبيق ProCamera (الذي تصل تكلفته إلى 5 دولارات على متجر التطبيقات) مجموعة هائلة من الخيارات الفوتوغرافية المتنوعة والإضافات، كما يقدم التطبيق خيارات ناجحة للتحكم اليدوي، ويتمتع أيضاً بأدوات تحرير داخل التطبيق بما في ذلك الصور الخام RAW.

وللتركيز على هذه الخصائص، اضغط على أيقونة السهم الموجود على اليسار أو اليمين أسفل الشاشة، واختَرْ وضع الصور Photo. (كما يوفر التطبيق أيضاً أوضاع HDR، وVideo، وLowlight+، وLowlight، وSelfie، وScan، وبعضها معروض للبيع داخل التطبيق).

وتتنقل خاصية ISO & Shutter بين ثلاثة أوضاع، ويجري التحكم بها جميعاً من أعلى عرض الكاميرا: الوضع التلقائي (الأبيض) ويُظهر قيمة العرض؛ الوضع اليدوي (الأخضر، ويُظهر M)، ويعمل على ضبط سرعة الالتقاط بشكل منفصل، واختيار ISO؛ وضع الأولوية الخاص بـShutter & ISO (الأخضر، ويُظهر SI) الذي يسمح لك بالاتصال، إما من خلال سرعة الالتقاط أو ISO.

ويسمح مفتاح الإغلاق F/E (التركيز/العرض) بالتحكم بشكل منفصل في التركيز (عن طريق مستطيل أزرق) والتحكم بالعرض (عن طريق دائرة صفراء) عبر سحبها إلى جهات مختلفة في شاشة العرض.

وعلى نحو غريب، بالنسبة لهذا البرنامج الاحترافي، فقد جرى إضافة التركيز اليدوي مؤخراً، وتحديده على أنه أحد الخصائص التجريبية الموجودة في الإعدادات التي يجب تفعيلها.

كما يُمكن لموازنة اللون الأبيض أن يكون تلقائياً (مثل AWB)، أو عند النقر على ذلك الزر ضبطه بواسطة الشريط اللوني الحراري المتدرج على طول الجزء السفلي.

وتسمح المساحة الخاصة بالقائمة أيضاً بالاختيار من بين عدد من الطرق لحفظ صورة ما عن طريق الضغط أو النقر على زر التنسيق Format، الذي يتناوب بين JPG، وRAW، أو كل من RAW/JPG معاً.

والخلاصة أن تطبيق ProCamera يعرض تفاصيل متعلقة بالكاميرا إلى حد يتجاوز ما يحتاجه بعض المستخدمين، كما أنه مليء بالخصائص إذا كنت ترغب أكثر في الدخول السريع إلى المفاتيح اليدوية.

وبالنظر إلى هاتف iPhone 7 Plus، تجد أن عروض تطبيق ProCamera تسمح بالانتقال بين الكاميرات من خلال زر 1x/2x أسفل عرض الكاميرا، أو عن طريق القائمة التي تتيح زرين بالأسفل هما Wide وTele.