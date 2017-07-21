اليمن تعرف بصناعاتها اليدوية في سوق عكاظ

عرفت الجمهورية اليمنية خلال مشاركتها في سوق عكاظ بنسخته الحادية عشرة لأول مرة بمنتجاتها وصناعاتها اليدوية كتجربة غنية للوقوف على تراث اليمن الزاخر والغني بعراقته وأصالته التاريخية.

وأوضح رئيس الوفد اليمني المشارك بسوق عكاظ الدكتور محمد الأهدل أن الجمهورية اليمنية تشارك في بسوق عكاظ للحرف اليدوية ضمن خمس دول عربية وقد قامت القنصلية اليمنية ممثلة بالقنصل العام بجدة عميد السلك الدبلوماسي والقنصلي السفير علي العياشي ومعالي وزير السياحة اليمني الدكتور عبد المجيد القباطي بتلبية الدعوة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقال : شاركت اليمن بجناح متميز يشمل الفضيات والملابس التراثية والخناجر وملابس الزِّي اليمني إضافة إلى الفخار والخزف ونحت الحجار حيث أن اليمن لديه موروث حضاري وحرفي في كثير من الحرف اليدوية.

وأضاف أن سوق عكاظ هذا العام جاء مميزاً من خلال التجهيزات الرائعة والمشاركات المتنوعة استطاعت أن تجمع بين القديم والجديد وما كان يتميز به سوق عكاظ قديمًا وكيف أصبح اليوم كما أنه استطاع أن يجمع الموروث الحضاري التقليدي والحرفي المشترك بين عدد من الدول العربية ليكون هناك حرف يدوية مشتركة وموروث تراثي قديم يجمع بين هذه الدول.

واستطرد قائلاً : حقيقة نحن نشارك لأول مرة في مهرجان عكاظ ونشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ممثلة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على دعوتها لنا واستضافتها للوفد اليمني وسيكون لنا مشاركة في العام القادم وأن يكون لليمن حضوراً مميزاً بشكلٍ أكبر.