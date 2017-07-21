 الولايات المتحدة تختبر سلاحها الليزري في الخليج العربي “فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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الولايات المتحدة تختبر سلاحها الليزري في الخليج العربي “فيديو”

الولايات المتحدة تختبر سلاحها الليزري في الخليج العربي “فيديو”
المناطق - وكالات

اختبرت البحرية الأمريكية سلاحها الليزري في الخليج العربي، بعد تركيب منظومة السلاح الليزري “LaWS” على سفينة Ponce.

أوردت قناة CNN التلفزيونية الأمريكية هذا الخبر. وجاء فيه أن هذا السلاح يعد، برأي العسكريين الأمريكيين، دقيقا، حيث قال قبطان سفينة Ponce، كريستوفر ويلز، في حديثه لمراسل قناة CNN إن “هذه المنظومة متعددة الاستعمالات، وتعمل ضد الأهداف الجوية والبحرية السطحية والأرضية”.

ووفقا لمعطيات قناة CNN فإن هذا السلاح يصيب هدفه “بسرعة الضوء”. فهو أسرع من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بـ50 ألف ضعف، ولا يتأثر بالرياح والمطر والدخان ولا حدود لمدى عمله.

وخلال التجربة، أطلق الليزر باتجاه طائرة دون طيار، ودمرها في غضون ثوان، حيث اشتعل جناح الطائرة وسقطت في البحر.

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