 خسائر بشرية ومادية للميليشيات في محاولة هجوم فاشلة بصعدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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خسائر بشرية ومادية للميليشيات في محاولة هجوم فاشلة بصعدة

خسائر بشرية ومادية للميليشيات في محاولة هجوم فاشلة بصعدة
مقاتلون من الحوثيين في صنعاء في صورة بتاريخ 24 نوفمبر تشرين الثاني 2016. تصوير: خالد عبد الله - رويترز.
المناطق - اليمن

لقي ثلاثة من عناصر الميليشيات مصرعهم وجُرِحَ العشرات في محور البقع بمحافظة  صعدة، إثر تصدي قوات الجيش الوطني لمحاولة هجوم فاشلة للمتمردين.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولة تقدم الانقلابيين شمال سوق البقع، ملحقةً بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.

كما حققت قوات الجيش تقدماً كبيراً في  تعز، وسيطرت على عدد من المواقع في مديريتي صبر الموادم والمسراخ جنوب المحافظة.

وشنَّ الجيش الوطني اليمني، في وقت سابق من تموز/يوليو الحالي، هجوماً عنيفاً ومباغتاً استهدف مواقع الميليشيات غرب معسكر خالد بمفرق المخا غرب تعز.

وأكد مصدر ميداني أن الجيش الوطني استعاد جسر رسيان الهاملي، وقطع الخط الرابط بين مدينتي  الحديدة وتعز بالقرب من منطقة البرح. كما سيطر على مركز عزلة الهاملي وقرية السوهرة وأربعة مواقع جبلية وسط موزع.

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