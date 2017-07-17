مدير التعليم يشيد بإجراءات قبول المستجدين في جامعة نجران

أشاد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن الحكمي بإجراءات القبول في جامعة نجران، مؤكداً خلال زيارته لجناح الجامعة للقبول والتسجيل بمجمع رويال سنتر أن العمل المحوري لعمادة القبول والتسجيل ساهم في تعريف الطلاب المستجدين بالتخصصات المناسبة ، إضافة إلى سهولة إنهاء إجراءات التسجيل بكل يسر وسهولة .

واستمع الحكمي خلال زيارته للجناح إلى شرح مفصل من عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري لعملية القبول الإلكتروني والإجراءات والضوابط التي تمر بها ، بدء من التقديم حتى إتمام التسجيل، موضحا أن العمادة حرصت على تسخير كافة إمكاناتها لتوضيح آلية التسجيل للطلاب والطالبات وتقديم الإرشاد والتوجيه الضروريين، إلى جانب الإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بعملية القبول الإلكتروني سواء من خلال مقر العمادة في الجامعة ، وكذلك الجناح المخصص في مجمع رويال سنتر، وكذلك تقديم جميع خدمات القبول عبر مواقع العمادة في منصات التواصل الاجتماعي.