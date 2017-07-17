الكونغرس الأمريكي.. حزب الله في انتظار عقوبات جديدة

قدم أعضاء بـ الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعاً، الخميس، يسعى لفرض عقوبات جديدة على ميليشيات حزب الله اللبناني، متهمين إياها بالعنف في سوريا ونصب صواريخ على طول الحدود مع إسرائيل.

ويسعى التشريع، الذي يمثل تعديلاً لعقوبات قائمة على الميليشيات، إلى زيادة القيود على قدرتها على جمع الأموال والتجنيد وزيادة الضغط على البنوك التي تتعامل معها، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تدعمها ومنها إيران.

كذلك سيمنع التشريع أي شخص يتبين أنه يدعم حزب الله من دخول الولايات المتحدة، وسيلزم الرئيس بأن يرفع إلى الكونغرس تقريراً بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل التعاملات المالية للميليشيات وسيفرض عقوبات على حزب الله بسبب أنشطته الإجرامية.

وفرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع.

وقال الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إد رويس، والذي قدم التشريع للمجلس، في بيان، إن “هذه العقوبات ستقلص بشدة شبكة حزب الله المالية وأنشطتها الإجرامية العابرة للحدود، وستنال كذلك من داعميها وأهمهم إيران”.

وشارك العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنجيل رويس، في تقديم المشروع بالمجلس. وقدمه في مجلس الشيوخ عضوا لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطية جين شاهين.

ولم يتحدد بعد متى سيطرح التشريع للتصويت في مجلس الشيوخ.