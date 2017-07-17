 الكونغرس الأمريكي.. حزب الله في انتظار عقوبات جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم 4121 سلة غذائية لنازحي محافظة الجوف اليمنية نظارات غوغل الذكية تعود للأسواق بميزات جديدة بالصور.. العلا أكبر مدينة أثرية بعدد الواجهات الصخرية “ناسا” تطلق اسم طالبة سعودية على أحد كويكباتها لجهودها في علم النبات الكونغرس الأمريكي.. حزب الله في انتظار عقوبات جديدة مدير التعليم يشيد بإجراءات قبول المستجدين في جامعة نجران استئصال كيس كبدي بالمنظار ينهي معاناة شاب في نجران خسائر بشرية ومادية للميليشيات في محاولة هجوم فاشلة بصعدة محللون: استمرار العقوبات يؤدي لتدفقات مالية كبيرة من بنوك قطر إلى الخارج الاحتلال يمنع الرجال دون الخمسين من دخول القدس الولايات المتحدة تختبر سلاحها الليزري في الخليج العربي “فيديو” اليمن تعرف بصناعاتها اليدوية في سوق عكاظ

الكونغرس الأمريكي.. حزب الله في انتظار عقوبات جديدة

الكونغرس الأمريكي.. حزب الله في انتظار عقوبات جديدة
U.S. President Donald Trump addresses Joint Session of Congress - Washington, U.S. - 28/02/17 - U.S. President Donald Trump addresses the U.S. Congress. REUTERS/Jonathan Ernst
رويترز

قدم أعضاء بـ  الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعاً، الخميس، يسعى لفرض عقوبات جديدة على ميليشيات حزب الله اللبناني، متهمين إياها بالعنف في سوريا ونصب صواريخ على طول الحدود مع إسرائيل.

ويسعى التشريع، الذي يمثل تعديلاً لعقوبات قائمة على الميليشيات، إلى زيادة القيود على قدرتها على جمع الأموال والتجنيد وزيادة الضغط على البنوك التي تتعامل معها، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تدعمها ومنها  إيران.

كذلك سيمنع التشريع أي شخص يتبين أنه يدعم حزب الله من دخول الولايات المتحدة، وسيلزم الرئيس بأن يرفع إلى الكونغرس تقريراً بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل التعاملات المالية للميليشيات وسيفرض عقوبات على حزب الله بسبب أنشطته الإجرامية.

وفرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع.

وقال الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إد رويس، والذي قدم التشريع للمجلس، في بيان، إن “هذه العقوبات ستقلص بشدة شبكة حزب الله المالية وأنشطتها الإجرامية العابرة للحدود، وستنال كذلك من داعميها وأهمهم إيران”.

وشارك العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنجيل رويس، في تقديم المشروع بالمجلس. وقدمه في مجلس الشيوخ عضوا لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطية جين شاهين.

ولم يتحدد بعد متى سيطرح التشريع للتصويت في مجلس الشيوخ.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>