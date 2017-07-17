“ناسا” تطلق اسم طالبة سعودية على أحد كويكباتها لجهودها في علم النبات

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” اسم الطالبة السعودية فاطمة بنت عبدالمنعم الشيخ على أحد كويكباتها، تقديراً لجهودها في علم النبات.

وكانت “الشيخ” البالغة من العمر 19 عاماً، قد حصل بحثها على المركز الثاني في مجال علم النبات في مسابقة “إنتل آيسف 2016” بالولايات المتحدة.

من جهتها، عبّرت الشيخ عن سعادتها بإطلاق “ناسا” اسمها على الكويكب، مبينة أن مشروعها يهدف إلى التخلص من البذور الطفيلية في التربة باستخدام مركَّب كيميائي مبتكر، ويسير التكلفة، وينظِّف التربة الزراعية من هذه البذور الضارة، وقد اختبرت المركَّب الكيميائي على أكثر من 9000 بذرة و20 “نبتة عائلة”.