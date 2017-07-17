 مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم 4121 سلة غذائية لنازحي محافظة الجوف اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم 4121 سلة غذائية لنازحي محافظة الجوف اليمنية

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم 4121 سلة غذائية لنازحي محافظة الجوف اليمنية
المناطق - واس

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4121 سلة غذائية لنازحي مديرية الخب والشعف ومديرية المتون في محافظة الجوف بالجمهورية اليمنية، استهدفت الأسر الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع توزيع 186.074 سلة غذائية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة وتستهدف المحتاجين في 8 محافظات يمنية هي: مأرب ، والجوف، وشبوه ، والبيضاء ، وتعز ، ولحج، وأبين، وحضرموت.
وتعد امتدادًا للدور الحيوي الذي تؤديه برامج الإغاثة والعون التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمجتمعات المنكوبة والمتضررة .

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