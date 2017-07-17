 لهذا السبب .. يجب على النساء تناول زيت السمك فى فترة الحمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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لهذا السبب .. يجب على النساء تناول زيت السمك فى فترة الحمل

لهذا السبب .. يجب على النساء تناول زيت السمك فى فترة الحمل
المناطق - وكالات

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أوكلاند النيوزلندية، أن تناول زيت السمك فى فترة الحمل قد يقلل من خطر إصابة الطفل بمرض السكرى.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أوضح الباحثون خلال الدراسة التى طبقت على الفئران أن إعطاء الحوامل زيت السمك الطازج يحسن استجابة الأطفال للأنسولين. وقد أظهرت الأبحاث السابقة حساسية الأنسولين هى أمر وقائى ضد مرض السكرى.

وينصح المؤلف الرئيسى الدكتور “بن ألبرت” من جامعة أوكلاند، النساء بتناول المزيد من الأسماك الزيتية بدلا من تناول زيت السمك، كما أن بعض المكملات الغذائية مشكوك فيها.

وسيقوم الباحثون بإجراء دراسة فى وقت لاحق من هذا العام لتحديد ما إذا كان زيت السمك له تأثيرات مماثلة على الوقاية من السكرى لدى النساء الحوامل ذوات الوزن الزائد.

وأضاف الباحثون أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 توجد فى البيض والسمك الدهنى مثل السردين والماكريل والتونة، وهى مفيدة لصحة الدماغ وتعزز الذكاء وتمنع فرص الإصابة بمرض ألزهايمر.

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