إحباط محاولة ميليشيا حزب الله التقدم في الجرود السورية.. ومقتل عناصر منهم

تمكن الجيش السوري الحر من إحباط محاولة ميليشيا حزب الله اللبنانية التقدم في الجرود الممتدة بين بلدة فليطة السورية وبلدة عرسال اللبنانية.

وقتل عناصر من ميليشيا حزب الله، خلال إحباط محاولتهم التقدم عبر 3 من محاور في جرود بلدة فليطة السورية، وتحديداً في جرد الرهوة.

فيما أسقطت طائرتين من دون طيار لحزب الله، خلال المعارك المتواصلة إلى ساعة إعداد التقرير، علما أن طائرات الأسد الحربية تشارك في تقديم الغطاء الجوي لميليشيا الحزب.

وكانت ميليشيا حزب الله، قد أعلنت فجر اليوم الجمعة، بدء عملية عسكرية في جرود عرسال والقلمون في منطقة الحدود اللبنانية السورية والتي تُؤوي الآلاف من اللاجئين السوريين.