 مقتل 28 عنصراً للنظام في كمين بالغوطة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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مقتل 28 عنصراً للنظام في كمين بالغوطة الشرقية

مقتل 28 عنصراً للنظام في كمين بالغوطة الشرقية
المناطق - وكالات

قُتل 28 عنصراً من جيش النظام السوري، أمس الخميس، في كمين نصب لهم في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، حسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة “فرانس برس” إن “عدداً كبيراً من عناصر وضباط قوات النظام والمسلحين الموالين لها قتلوا في كمين نصبه لهم مقاتلو جيش الإسلام، خلال محاولتهم الهجوم في جبهة بلدة الريحان في غوطة دمشق الشرقية”، معقل الفصائل المقاتلة.

وأوضح مدير المرصد أن قوات النظام وقوات موالية لها “اقتربت من أرض زرعها مقاتلو جيش الإسلام بالألغام، وما لبثوا أن أطلقوا النار عليهم”.

وفي الغوطة الشرقية، قامت القوات النظامية بقصف عنيف على بلدة عين ترما الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة على المشارف الشرقية للعاصمة السورية، وتربط الغوطة الشرقية وحي جوبر الذي يسيطر المسلحون على أجزاء منه.

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