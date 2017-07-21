 الأردن والإمارات يدعوان إسرائيل لفتح الأقصى فوراً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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الأردن والإمارات يدعوان إسرائيل لفتح الأقصى فوراً

الأردن والإمارات يدعوان إسرائيل لفتح الأقصى فوراً
المناطق - وكالات

دعت الإمارات والأردن السلطات الإسرائيلية إلى فتح المسجد الأقصى “كلياً وفوراً” أمام المصلين في القدس واحترام الوضع القائم في المدينة، على ما أفاد مصدر أردني رسمي الجمعة.

وأكد وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي بينهما مساء الخميس، “ضرورة فتح المسجد الأقصى كلياً وفوراً أمام المصلين”.

كما شددا بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) والإماراتية (وام) على ضرورة “احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات”.

وحض الوزيران المجتمع الدولي على “بذل جهود سريعة وفاعلة لإنهاء التصعيد وتطويق الأزمة عبر ضمان احترام إسرائيل التزاماتها القانونية والدولية، وإلغاء كل إجراءاتها الأحادية”.

وحذر الصفدي مساء الخميس خلال اتصال هاتفي مع الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغريني من “عواقب استمرار التوتر الذي يجب تطويقه عبر احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم، وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل وفوري”.

وتعترف إسرائيل بموجب معاهدة السلام الموقعة مع الأردن عام 1994 بوصاية المملكة على المقدسات في مدينة القدس التي كانت تخضع إدارياً للأردن قبل احتلالها عام 1967.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، الرجال دون سن الخمسين من دخول البلدة القديمة في القدس، حيث تزداد حدة التوتر بعد التدابير الأمنية التي فرضتها إسرائيل للدخول إلى الحرم القدسي.

وتصاعدت حدة التوتر حول المسجد الأقصى بعدما ثبتت الشرطة الإسرائيلية آلات لكشف المعادن عند مداخله.

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