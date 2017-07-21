 شكل جديد لأسطوانات الغاز في المملكة .. والطرح قريبا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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شكل جديد لأسطوانات الغاز في المملكة .. والطرح قريبا

شكل جديد لأسطوانات الغاز في المملكة .. والطرح قريبا
المناطق - الرياض

تعتزم الشركة المالكة لحق توزيع أنابيب الغاز، طرح شكل جديد من أسطوانات الغاز في السوق، خلال الأيام القليلة المقبلة، تتميز بخفة الوزن وصغر الحجم عن النوع السابق.

وقال مصدر مسؤول في الشركة وفقا لـ “الاقتصادية” ، إن الشركة بدأت في إنهاء الإجراءات الأخيرة، وبانتظار موافقة الجهات المختصة لاعتماد الشكل الجديد ومن ثم بدء توزيع الأسطوانات في جميع مناطق المملكة في توقيت واحد.

وأوضح، أن الجهات المختصة تعكف حاليا على عمل تجارب ومراجعات فنية للأسطوانة ومدى ملاءمتها للظروف البيئية في المملكة، مضيفا أن الشكل متوافر بكميات كبيرة لتغطية معظم احتياج الأفراد والمنشآت في أنحاء المملكة.

وحول ما إذا كانت الشركة ستسحب الأسطوانات الموجودة حاليا في منافذ التوزيع، استبعد المسؤول ذلك في الفترة الأولى، لكنه أوضح أنه قد يتم ذلك بشكل تدريجي، نظرا للإقبال المتزايد المتوقع على النوع الجديد من الأسطوانات لخفة وزنه وصغر حجمه.

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