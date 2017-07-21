 تصريح مثير للغرابة من نوري المالكي بشأن السنة والأسد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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تصريح مثير للغرابة من نوري المالكي بشأن السنة والأسد

تصريح مثير للغرابة من نوري المالكي بشأن السنة والأسد
المناطق - وكالات

خرج رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي كعادته بتصريح غريب من وحي الخيال وطائفي، إذ قال إن التخطيط في سوريا كان يشمل إسقاط بشار الأسد، ليزحف السنّة من سوريا إلى محافظة الأنبار العراقية، ومنها إلى بغداد ليسقطوا الحكم ويعيدوا حكم السنّة للبلاد مرة ثانية.

وأشار إلى أن المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا كلها سنّة، وكانوا سيزحفون إلى المنطقة الغربية للأنبار، ومنها إلى بغداد ليسقطوا الحكم ويعيدوا الحكم السني، مدعيًا أن علماء السنة أصدروا فتاوى بذلك، كما أجازوا قتل الشيعة.

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي توحش وتمدد واستولى على مدينة الموصل وأجزاء كبيرة من الأنبار في فترة تولي المالكي لرئاسة الحكومة العراقية، كما أنه رفض انضمام قوات الحشد العشائري السني إلى للجيش والشرطة عقب طردهم تنظيم القاعدة.

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