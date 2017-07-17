دراسة: توقيت وتكرار وجبات الطعام ينعكس على فقدان الوزن أو اكتسابه

توصل باحثون في جامعة “لوما ليندا” في جمهورية التشيك، إلى ارتباط توقيت وتكرار وجبات الطعام بفرص فقدان الوزن أو اكتسابه.

وكشفت الدراسة، التي نشرت في عدد يوليو من مجلة “التغذية”، أربعة عوامل مرتبطة بانخفاض مؤشر كتلة الجسم : تناول وجبة واحدة أو أثنين فقط يوميا، أو الصيام لمدة تصل إلى 18 ساعة متواصلة، أو جعل وجبة الإفطار أوالغذاء الوجبة الرئيسية بدلا من العشاء.

وقام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 50.000 شخص، حيث وجدوا أن هناك عاملين مرتبطين بمؤشر كتلة الجسم المرتفع بين الأشخاص الذين يتناولون أكثر من ثلاث وجبات يوميا، حيث يتم احتساب الوجبات الخفيفة كوجبات، فضلا عن كون وجبة العشاء هي الوجبة الرئيسية في اليوم.

وأوصت الدكتورة “هانا كاهليفونا”، باحثة في كلية الصحة العامة بجامعة “لوما ليندا”، في بيان صحفي :”بتناول وجبة الإفطار والغذاء مع تجنب وجبة العشاء، فضلا عن تجنب الوجبات الخفيفة وجعل وجبة الإفطار الوجبة الأهم والأكبر في اليوم.