نوري المالكي: محاولات إسقاط “الأسد” هدفها إعادة الحكم السني

واصل رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، لعبة خلط الأوراق وإثارة النعرات المذهبية والفتن، في تصريحات له حول النظام السوري والحكم في العراق.

وزعم المالكي (بحسب وكالة سبوتنيك الروسية)، أن التخطيط في سوريا كان يشمل إسقاط بشار الأسد، ليزحف السنّة من سوريا إلى محافظة الأنبار العراقية، ومنها إلى بغداد ليسقطوا الحكم ويعيدوا حكم السنّة للبلاد مرة ثانية.

وأشار إلى أن المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا كلها سنّة، وكانوا سيزحفون إلى المنطقة الغربية للأنبار، ومنها إلى بغداد ليسقطوا الحكم ويعيدوا الحكم السني، مدعيًا أن علماء السنة أصدروا فتاوى بذلك، كما أجازوا قتل الشيعة.

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي توحش وتمدد واستولى على مدينة الموصل وأجزاء كبيرة من الأنبار في فترة تولي المالكي لرئاسة الحكومة العراقية، كما أنه رفض انضمام قوات الحشد العشائري السني إلى للجيش والشرطة عقب طردهم تنظيم القاعدة.