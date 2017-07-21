 الجبير: لا يمكن هزم الإرهاب ما لم تلتزم كافة الدول بمحاربته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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الجبير: لا يمكن هزم الإرهاب ما لم تلتزم كافة الدول بمحاربته

الجبير: لا يمكن هزم الإرهاب ما لم تلتزم كافة الدول بمحاربته
المناطق_الرياض

أكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير ضرورة أن توقف قطر دعمها وتمويلها للأنشطة الإرهابية، موضحاً أنه لا يمكن هزم الإرهاب ما لم تلتزم كافة الدول بمحاربته.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز في بروكسل عقب مباحثات ثنائية بينهما: إننا نرغب من قطر أن توقف دعمها للإرهابيين وتمويلهم وإيوائهم، وأن توقف أيضاً التحريض على خطابات الكراهية، مشيراً إلى أن المطالب التي قدمت لقطر تقع ضمن هذه المبادئ التي توافق عليها دول العالم.
وأضاف لا يمكن أن نحارب الإرهاب إذا دعمه البعض أو حرض عليه، ونحن عازمون على تعقب أولئك الذين يمولون الإرهاب، ونبحث السبل الكفيلة لتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وبلجيكا من أجل النظر في سبل التصدي للفكر المتطرف.
وحول العلاقات الثنائية بين المملكة وبلجيكا قال معالي وزير الخارجية إن المملكة العربية السعودية تثمن العلاقة مع مملكة بلجيكا، معبراً عن التطلع لتوسيعها وتعميقها في جميع المجالات، مضيفاً أن المباحثات التي عقدها مع نظيره البلجيكي كانت بناءة، وتم الاتفاق خلالها على ضرورة وجود حوار منفتح وصادق حول جميع القضايا، وتعميق العلاقات التاريخية بين البلدين في جميع المجالات.
وأوضح أن المباحثات تناولت العديد من الموضوعات منها رؤية المملكة 2030، مبيناً أنها رؤية استراتيجية لمستقبل المملكة، وكذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، وأنشطة إيران في المنطقة، والأوضاع في اليمن، وضرورة زيادة المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن، مؤكداً دعم المملكة لمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
من جانبه قال وزير الخارجية البلجيكي إنه تبادل وجهات النظر مع معالي وزير الخارجية حول الوضع الإقليمي في اليمن، والعراق، وسوريا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والعلاقة مع إيران، والأزمة مع قطر، داعياً إلى حل الأزمة عن طريق الحوار، كما شدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في اليمن.

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