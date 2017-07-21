 كبير قضاة فلسطين: رسالتنا للاحتلال بواباتكم تحت أقدامنا وسنُسقطها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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كبير قضاة فلسطين: رسالتنا للاحتلال بواباتكم تحت أقدامنا وسنُسقطها

كبير قضاة فلسطين: رسالتنا للاحتلال بواباتكم تحت أقدامنا وسنُسقطها
المناطق_الرياض

شدد كبير قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية محمود الهباش على أن كل المؤامرات التي تُحيكها إسرائيل بحق المسجد الأقصى المبارك ستفشل بفضل إرادة شعبنا وصموده وتصميمه .

وأضاف الهباش خلال خطبة الجمعة في مسجد التشريفات بمقر الرئاسة في رام الله، “الأقصى” هو بوابة الأرض إلى السماء، ومهد الأنبياء، وكل العبارات تبدو عاجزة عندما يتوجب الأمر الفعل والعمل والدفاع عنه، واليوم المسجد الأقصى كما هو حاله وحقيقته يتصدر كل المشاهد والأحداث، وكل القلوب والعقول.”

وقال : “رسالتنا للاحتلال بواباتكم تحت أقدامنا وسنُسقطها ونُسقط جدرانكم، كما أن ظلمكم لن يدوم، كما لم يدم ظلم من سبقوكم؛ لأن إرادة الحق ستنتصر وسنبقى على عهدنا في الدفاع عن الأقصى، ونحن الطائفة التي هي على الحق ظاهرة ولعدوها قاهرة كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم.”

وحذر من استمرار العبث الإسرائيلي والتدخل في شؤون المسجد الاقصى وقدسيته، مضيفا : إن سُلطات الاحتلال تلعب بالنار وتدفع المنطقة برمتها نحو الهاوية والحرب الدينية التي لن تبقي ولا تذر ولن يسلم من لهيبها أي أحد .

وطالب الهباش المجتمع الدولي ، إذا لم تتحركوا ستعضون أصابعكم ندمًا، فالوضع خطير، وما يجري هو حرب تُشنها إسرائيل بحق المسجد الأقصى وأساسها العنصرية والظلم والكراهية، وثقافة العنصرية التي تحرك هؤلاء المحتلين .

وخاطب الهباش العرب والمسلمين: لا نريد منكم بيانات ورقية؛ لأنه لا قيمة لها أمام ما يجري، نريدكم في خضم المعركة، بيننا ومعنا وإلى جوارنا، ونريدكم معنا، والله يريدكم أن تكونوا معنا، ويأمركم بأن تكونوا معنا .

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