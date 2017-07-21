استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية بالقدس

استشهد فلسطيني وأصيب عشرات آخرين، اليوم الجمعة، في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مناطق متفرقة من شرقي

القدس.

وذكرت مصادر أن فتى استشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرقبة خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في منطقة “رأس العامود” شرق القدس.

وأضافت المصادر أن عشرات آخرين أصيبوا خلال المواجهات المتفرقة المستمرة منذ ما بعد تأدية صلاة الجمعة في الشوارع المحيطة بالمسجد الأقصى.

وكانت فصائل فلسطينية دعت إلى إعلان النفير العام اليوم وتظاهرات ومواجهات مع السلطات الإسرائيلية في كافة المناطق الفلسطينية احتجاجا على إجراءات إسرائيل الأخيرة بحق المسجد الأقصى