صحة تبوك تطلق حملة ” لنتشارك الحياة ” دعماً لمرضى السرطان

تدشن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض صباح يوم الاحد القادم حملة التبرع بالخلايا الجذعية بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك تحت شعار ” لنتشارك الحياة ” دعماً لمرضى السرطان ويشارك في الحملة كلا من قيادة المنطقة بالشمالية الغربية وجامعة تبوك ، بحضور المدير التنفيذي لسجل التخصصي للمتبرعين للخلايا الجذعية الدكتور فراس الفريح .

وكشف المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله العمراني أن هذه الخطوة من صحة تبوك في تنفيذ حملة التبرع بالخلايا الجذعية تأتي لتأسيس قاعدة بيانات للأشخاص الراغبين في التبرع لإيجاد خلايا متطابقة، على أمل تقديمها إلى المحتاجين من مرضى السرطان وأمراض الدم الوراثية والمناعية الذين هم في أمس الحاجة للزراعة .

مضيفاً ان الحملة تستمر لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29-10-1438هـ وسوف تكون موزعه على أربعة مواقع داخل مدينة تبوك حيث يستقبل مستشفى الملك فهد التخصصي المتبرعين للتسجيل اعتبارا من يوم الأحد ولمدة 3 أيام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ظهراً , في حين يكون الموقع الثاني داخل مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية في اسواق النجمة ” المركز الثقافي ” من يوم الأثنين وحتى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر ويكون الموقع الثالث في مول تبوك سنتر ” الحكير ” ويستقبل المتبرعين من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء , ويستقبل مستشفى الولادة والاطفال كموقع رابع المتبرعين من يوم الأربعاء لمدة يومين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر .

وبين العمراني ان الحملة تصاحبها برامج توعوية لتعريف المجتمع بفائدة أهمية التبرع بالخلايا الجذعية، لإنقاذ المرضى باعتباره عملا إنسانيا نبيلا يسهم في علاج الأمراض الخطيرة وزرع مبدأ التعاون بين أفراد المجتمع . مشيراً الى مركز التعاون الصحي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك سوف يكون مقرا دائما لاستقبال أي متبرع .