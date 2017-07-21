 النائب العام : الأوامر الملكية تؤكد التوجه نحو تنظيم عمل أجهزة الدولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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النائب العام : الأوامر الملكية تؤكد التوجه نحو تنظيم عمل أجهزة الدولة

النائب العام : الأوامر الملكية تؤكد التوجه نحو تنظيم عمل أجهزة الدولة
المناطق_الرياض

ثمن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ أيده الله ـ مساء أمس، وما شملته من توجه واضح نحو تنظيم عمل أجهزة الدولة.

وأكد الشيخ المعجب في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الأوامر الملكية تؤكد حرص الملك المفدى على التطوير المستمر وتحديث أجهزة الدولة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، لافتاً النظر إلى أن تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وفصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد يؤكد هذه الرؤية الحكيمة.

وأشار معاليه إلى تطلع النيابة العامة إلى العمل مع رئاسة أمن الدولة وجميع أجهزة الدولة بما يحقق التكامل والتناغم بين جميع الأجهزة ويحقق المصلحة العامة العليا للدولة وللوطن والمواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة.

وعبر معاليه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، سائلا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظلّ توجيهات القيادة الرشيدة.

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