أمير جازان: الأوامر الملكية دليل على حكمة قائد مسيرتنا ونظرته الثاقبة في إدارة شؤون البلاد

اشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بحزمة الأوامر الملكية السامية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- ، وفي مقدمها أمر إنشاء جهاز أمن الدولة ، معبرا سموه عن استبشاره وكافة المواطنين بهذه القرارات والأوامر التي تصب في مصلحة الوطن.

وقال في تصريح بهذه المناسبة : إن ما اشتملت عليه الأوامر الملكية دليل على حكمة قائد مسيرتنا ونظرته الثاقبة التي يتمتع بها في إدارة شؤون هذه البلاد الطاهرة ، فقد أتت مستهدفة تطوير أنظمة الدولة بما يعزز الأمن والاستقرار ويحقق التنمية الشاملة ، ودعماً لمسيرة التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030 ، وتشكل حصناً منيعاً للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته ، وخطوة جبارة في مسار رسم المستقبل المشرق للمملكة.

ورأى سموه ، أن هذه الأوامر ليست مستغربة في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – وهو الذي استهل توليه مقاليد حكمه بحزمة من القرارات الإصلاحية لقطاعات الدولة لتحقيق الخير لوطنه وشعبه ، بجانب قرارات سياسية حازمة أثبت من خلالها مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.

وسأل في ختام تصريحه المولى تبارك وتعالى أن يحفظ المملكة في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يديم عليها أمنها واستقرارها ونهضتها.