 «الخطوط السعودية» توضح وقائع رحلة الطائرة (B787-9) المتجهة من جدة إلى مانشستر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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«الخطوط السعودية» توضح وقائع رحلة الطائرة (B787-9) المتجهة من جدة إلى مانشستر

«الخطوط السعودية» توضح وقائع رحلة الطائرة (B787-9) المتجهة من جدة إلى مانشستر
المناطق_واس

أوضحت الخطوط الجوية العربية السعودية، أنه وخلال الهبوط التدريجي لطائرة “السعودية” من طراز (B787-9) في رحلتها رقم (123) المتجهة من جدة إلى مانشستر ظهر أمس الخميس 20 يوليو 2017م ، تلقى قائد الطائرة تنبيها من أجهزة الطائرة بوجود خلل في أحد الجنيحات المساعدة على تخفيف سرعة الهبوط ، وقام قائد الطائرة بإبلاغ برج المراقبة بمطار مانشستر بالوضع والتزود منه بالمعلومات اللازمة حيال جاهزية المدرج للهبوط في مثل هذه الحالة، حيث تفرض أنظمة السلامة أن يكون المدرج جافا وغير مبتل.

ونظرًا لهطول أمطار صباح أمس فقد طلب برج المراقبة من قائد الطائرة الاستمرار بالتحليق حتى يتم إبلاغه بجاهزية المدرج للهبوط الآمن ،وقام قائد الطائرة بعملية التحليق إلى أن تلقى الإذن وهبطت الطائرة بشكل طبيعي ولله الحمد، وقد أدى طاقم القيادة وفريق الخدمة الجوية على متن الطائرة دورهم على الوجه الأكمل وفق إجراءات وقواعد السلامة المعتمدة بفضل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات رفيعة وتدريب مكثف حيث طمأنوا ضيوف الخطوط “السعودية” بالوضع حتى هبطت الطائرة وغادرها الضيوف إلى صالة الوصول .

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