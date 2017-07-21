 المستشفى السعودي الألماني بحائل يرتقي بمستوى الرعاية الصحية في شمال المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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المستشفى السعودي الألماني بحائل يرتقي بمستوى الرعاية الصحية في شمال المملكة

المستشفى السعودي الألماني بحائل يرتقي بمستوى الرعاية الصحية في شمال المملكة
المناطق_حائل

يستخدم قسم الطوارئ بالمستشفى السعودي الألماني حائل احدث الاساليب العالمية لفرز المرضى من أجل معاينة وتصنيف المراجعين لتحديد احتياجاتهم الطبية والتعامل معها حسب البروتوكولات المطبقة بأفضل المستشفيات العالمية، معتمدا على كوادره الطبية المؤهلة لأحدث برامج دعم الحياة الأساسية والمتقدمة وطب الإصابات والحوادث.

والجدير بالذكر أن المستشفى السعودي الألماني بحائل تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والأدوات الطبية على مستوى شمال المملكة.. ويعلن المستشفى السعودي الألماني حائل أنه سيستقبل في شهر أغسطس القادم العديد من نخبة الأساتذة العالميين في مجال تخصصهم من ألمانيا وفرنسا ودول أخرى.‎

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