نائب أمير جازان: القرارات الملكية مكملة لما سبقها في الأخذ بالبلاد إلى عهد جديد من التطوير

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة جازان ، بالأوامر الملكية والقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، لاسيما الأمر بإنشاء جهاز باسم ” رئاسة أمن الدولة ” .

وأوضح سموه في تصريح اليوم ، أن كافة الأوامر التي صدرت منذ أن تولى “سلمان الحزم والعزم ” .. مقاليد الحكم في هذه البلاد ، أكدت لنا بجلاء أنها تصب في صالح الوطن والمواطن وتجئ متزامنة مع رؤية المملكة 2030 ، لافتاً في هذا الصدد ، إلى الرؤية الثاقبة والحنكة السياسية اللتين يتمتع بهما الملك المفدى -رعاه الله –والأخذ بالبلاد إلى عهد جديد من التطوير والبناء والتنمية المستدامة بما ينسجم مع خطة التحول الوطني.

واعتبر سمو نائب أمير جازان أن القرارات الملكية جاءت مكملة لما سبقها ، لتثبت الرؤية والتخطيط الناجح التي تسير عليه بلادنا بقيادتها الحكيمة وتجاوزها للأزمات وحرصها على بناء مستقبل زاهر للمواطنين والمقيمين على هذه البلاد المباركة.

وسأل الله تعالى لهذا الكيان الشامخ مزيدًا من التقدم والتنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله –، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله -، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان ودوام الاستقرار والرخاء إنه سميع مجيب الدعاء.