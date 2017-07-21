 ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني يواجه برشلونة في الجولة 17 و36 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني يواجه برشلونة في الجولة 17 و36

ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني يواجه برشلونة في الجولة 17 و36
المناطق_وكالات

يبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم من ملعب ديبورتيفو لا كورونيا في 19 أو 20 اغسطس المقبل، بحسب برنامج الموسم الجديد الذي نشرته اليوم رابطة الدوري.

أما بالنسبة للغريم التقليدي برشلونة الذي تنازل الموسم الماضي عن لقب الدوري لمصلحة ريال، فيبدأ مشواره على أرضه ضد ريال بيتيس، على أن تكون مواجهة الـ”كلاسيكو” الأولى مع ريال مدريد على ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة في المرحلة السابعة عشرة التي تقام في منتصف أسبوع نهاية العام الميلادي 2017 يوم الإثنين.

وربما يكون هناك تعديل في موعد هذه المباراة بسبب ارتباط ريال مدريد بكأس العالم للأندية المقررة في الإمارات بعد احرازه دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، لاسيما في حال تأهل الريال إلى نهائي البطولة التي تقام بين 6 و16 ديسمبر ، أما مباراة الاياب التي يحتضنها ملعب “كامب نو”، فستكون في السادس من مايو في المرحلة الـ 36 من الموسم الذي يختتم في 20 من الشهر ذاته.

من جهته، يبدأ ممثل العاصمة الاخر اتلتيكو مدريد موسمه على ملعب خيرونا، الوافد الجديد إلى دوري الأضواء.

ويخوض اتلتيكو وفياريال المرحلتين الأوليين للموسم خارج أرضهم بسبب تأخر الاعمال في ملعبيهما ، فيما يجدد فياريال الذي يحل ضيفا في المرحلة الافتتاحية على ليفانتي، المنصة الأساسية في ملعبه “ال مادريغال”.

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