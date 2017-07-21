هل تقاطع الكويت قطر التي خذلتها ولم تدعمها في أزمتها الدبلوماسية مع إيران

سببت الأزمة الدبلوماسية بين الكويت وإيران بعد تخفيض التمثيل الدبلوماسي لطهران ومغادرة السفير الإيراني من الكويت، أزمة أعمق وأعقد لبلد ثالث من نتيجة ما حدث.

فقد رمت هذه الأزمة بظلالها على قطر التي أصبحت أمام موقف حقيقي يلخص ورطتها في المنطقة، حيث إنها مجبرة على توضيح موقفها مما حصل بين الكويت وطهران، فإما أن تنتصر للشقيق الخليجي الذي لم يقاطعها وحاول أن يكون وسيطًا بينها وبين دول المقاطعة، وعندها ستغضب إيران التي ارتمت قطر بأجوائها وحدودها وموانئها، ما يهدد بإجراءات عقابية إيرانية قد تكون بمثابة ضربة قاضية لحليفها القديم الجديد.

كما أن عدم دعم قطر للموقف الكويتي سيكون طعنة في الظهر الكويتي، خاصة وأن الموضوع يتعلق بأمنها القومي الذي حاولت إيران تهديده بدعم جماعات وتنظيمات من شأنها ضرب استقرار الكويت، التي لن ترضى موقفًا محايدًا من الدوحة وبالضرورة ستتخذ إجراءات شبيهة بإجراءات دول المقاطعة، الأمر الذي سيعمّق عزلة قطر.