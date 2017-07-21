أمانة تبوك تكثف استعداداتها لانطلاقة مهرجان الورد والفاكهة بتبوك

أكد أمين منطقة تبوك نايف بن سعيدان أن الترتيبات تجري على قدم وساق لانطلاقة مهرجان الورد والفاكهة بنسخته الخامسة الذي سينطلق برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك ورئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , بإشراف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمانة المنطقة في التاسع من الشهر القادم بمنتزه الأمير فهد بن سلطان على مساحة 100 ألف متر مربع بمدينة تبوك .

وأفاد ابن سعيدان أن الأمانة غرست ما يزيد على مليون وربع المليون زهرة من زهور الزينيا والفنكا والقمرنتس وبألوان مختلفة , بالإضافة إلى تنفيذ سجادة من الزهور .

وأكد خلال تفقده مقر المهرجان على تهيئة جميع مرافق المنتزه ومتابعة أعمال الصيانة والنظافة على مدار الساعة لتكون جاهزة لإنجاح وإظهار المهرجان بالصورة المأمولة التي تحقق تطلعات وتوجيهات سمو أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية ومتابعة وحرص معالي وزير الشؤون البلدية والقروية .