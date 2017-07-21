100 ألف متابع لفلتر سوق عكاظ على السناب شات

تميزت الدورة الحالية من سوق عكاظ بتفاعل كبير مع فعاليات السوق في وسائل التواصل الاجتماعي والذي وصل هذا العام الى مستوى قياسي.

حيث بلغ المتابعون لفلتر سوق عكاظ على السناب شات أكثر من ستة ملايين و100 ألف متابع، وتجاوز عدد المقاطع المرفوعة من زوار السوق على الفلتر أكثر من 122 الف مقطع.

وتجاوز عدد المشاهدات لموقع سوق عكاظ على تويتر 48 مليون مشاهدة في الأيام الخمسة الأولى، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى 100 مليون مشاهدة مع نهاية السوق.

يشهد سوق عكاظ في دورته الحادية عشرة والمقامة حاليا في موقع السوق – شرق الطائف- اقبالا كبيرا من الزوار من المملكة والخليج.

وتعد هذه الدورة من السوق الدورة الأولى التي تشرف على تنظيمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع أمارة منطقة مكة المكرمة والأجهزة التنفيذية في محافظة الطائف