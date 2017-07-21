 100 ألف متابع لفلتر سوق عكاظ على السناب شات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

استقالة المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر بوتين : لم أقرر بعد الترشح للرئاسة مرة أخرى منظمة الصحة العالمية : الكوليرا في اليمن قد تزداد انتشاراً مع المطر صندوق النقد الدولي يُشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في المملكة بعد انتهاء مشاورات المادة الرابعة الإمارات تنوه بالجهود التي تبذلها المملكة لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه تأسيس اللجنة الوطنية للثقافة و الإبداع بِنَادي الأحساء الأدبي ” جسد ” تطلق فعاليات ” نادي جسد الصيفي ” الأحد القادم 100 ألف متابع لفلتر سوق عكاظ على السناب شات الأهلي يعلن التعاقد مع المدافع الدولي النيجيري «أبوا بونا» لموسم واحد بلدية بقيق تجري صيانة مكثفة للحدائق والشوارع والمسطحات الخضراء تشهد سماء غابة رغدان اليوم الجمعة عرض للألعاب النارية في اسبوعها الرابع انطلاق هايكنج بلجرشي غدا السبت

100 ألف متابع لفلتر سوق عكاظ على السناب شات

100 ألف متابع لفلتر سوق عكاظ على السناب شات
المناطق_عادل الزهراني

تميزت الدورة الحالية من سوق عكاظ بتفاعل كبير مع فعاليات السوق في وسائل التواصل الاجتماعي والذي وصل هذا العام الى مستوى قياسي.
حيث بلغ المتابعون لفلتر سوق عكاظ على السناب شات أكثر من ستة ملايين و100 ألف متابع، وتجاوز عدد المقاطع المرفوعة من زوار السوق على الفلتر أكثر من 122 الف مقطع.
وتجاوز عدد المشاهدات لموقع سوق عكاظ على تويتر 48 مليون مشاهدة في الأيام الخمسة الأولى، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى 100 مليون مشاهدة مع نهاية السوق.
يشهد سوق عكاظ في دورته الحادية عشرة والمقامة حاليا في موقع السوق – شرق الطائف- اقبالا كبيرا من الزوار من المملكة والخليج.
وتعد هذه الدورة من السوق الدورة الأولى التي تشرف على تنظيمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع أمارة منطقة مكة المكرمة والأجهزة التنفيذية في محافظة الطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>