” جسد ” تطلق فعاليات ” نادي جسد الصيفي ” الأحد القادم

ستنطلق الأحد القادم بإذن الله فعاليات نادي جسد الصيفي والذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لدعم ذوي الإعاقة ” جسد ” ,, وهو نادي تعليمي وترفيهي يُقدَم لأطفال متلازمة داون وذوي الإعاقة البسيطة من عمر السابعة إلى الثانية عشر من الجنسين ,, حيث ستنطلق الفعاليات في التاسع والعشرين من شهر شوال الجاري وستستمر لمدة خمسة أسابيع حتى الواحد من شهر ذو الحجة من عام 1438 هـ بواقع ثلاثة أيام بالأسبوع هي الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة الرابعة عصراً وحتى السابعة مساءً .

تشتمل خطة البرنامج الذي سيقام بمقر جمعية جسد الخيرية بحي النزهة بالدمام على خطة مدروسة تشمل حصصاً للفنية والرياضة , وبعض المهارات الحياتية ومهارات إعداد الوجبات بالإضافة إلى الأنشطة الإدراكية ,, كما سيتخل البرنامج فعالياتٍ وأيامٍ مفتوحة .

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج سيكون تحت إشراف أخصائيات ومدربات في التربية الخاصة

يذكر أن جمعية جسد الخيرية هي جمعية رائدة في مجال دعم ذوي الإعاقة وتعتبر مرجعاً حيوياً على المستوى الإقليمي ,, رسالتها هي العمل على رفع مستوى جودة الحياة لهذه الأسر بتقديم برامج تدريبية وتأهليلة متخصصة وتوفير الدعم الاجتماعي لتحقيق التوافق النفسي وتفعيل طاقاتهما إيجاباً وذلك إيماناً بدورهما التكاملي في نهضة الوطن