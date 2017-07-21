تأسيس اللجنة الوطنية للثقافة و الإبداع بِنَادي الأحساء الأدبي

صرح رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري بأنه انطلاقا من رسالة نادي الأحساء الأدبي ، ودوره في استقطاب الشباب والاستفادة من طاقاتهم الشابة في خدمة الوطن وإشغال وقت فراغهم وبخاصة في الإجازات الطويلة أقر مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي تشكيل لجنة شبابية ضمن لجان النادي تحت مسمى (لجنة شباب الوطن) يأتي من أولويات أهداف هذه اللجنة تقديم المبادرات وتنظيم العمل التطوعي فيما يخدم الوطن ويرقى بذائقة أبنائنا وبناتنا من الشباب والشابات وتنمية مواهبهم الأدبية والثقافية والمعرفية وتعويدهم على تحمل المسؤولية المجتمعية والتوعية بأهمية الحفاظ على المنشآت العامة والخاصة وحماية البيئة ونظافتها.

وذكر الدكتور الشهري : أن هذه اللجنة شبابية بحتة تعمل تحت مظلة النادي لما لمسنا في مجلس الإدارة من الإقبال الشديد من قبل هؤلاء الشباب للاشتراك في هذه اللجنة ولكي يكون العمل منظما ومنضبطا فقد تم اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد الأولويات والمسؤوليات لأبنائنا وبناتنا الشباب والشابات الذين تشرف النادي بحضورهم وتفاعلهم وحبهم لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم ، ولذلك سارع مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي إلى احتضان هؤلاء الشباب ودعمهم وتوجيههم ، واللجنة مفتوحة لانضمام من يريد من شباب وشابات المنطقة الشرقية والنادي يسعد جدا بهذه اللجنة التي ستقوم بإذن الله بالمأمول منها بما يخدم الوطن والمواطن وانسجاما مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الحريصة دائما على احتضان الشباب وتقديم كل ما هو مفيد لهم والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم

صرح رئيس اللجنة الوطنية الشبابية للثقافة والإبداع الأستاذ عبدالمجيد بن رافع العمري أن فكرة اللجنة بالكامل تأتي إستشعاراً منا بالمسؤولية الإجتماعية والثقافية تجاه هذا الوطن المعطاء وأن إدارة نادي الأحساء الأدبي تشكر جزيل الشكر على فتح أبواب النادي لشباب وبنات الوطن ، وذكر العمري أن اللجنة ستضم في طياتها عدة شعب ثقافية منها الأدبية والمسرحية والفنية والإجتماعية وأنها تضم أيضا عدة برامج ومبادرات توعوية وخدمية ، كما أن اللجنة أنشأت أول فريق تنسيقي على مستوى محافظات المنطقة الشرقية يعنى بتنسيق شؤون اللجنة في المحافظات وأن الفريق مازال طور الإعداد والعمل على إنهائه جاري ، وفيما يتعلق بمعرف اللجنة على مواقع التواصل الإجتماعي قال : أن حساب اللجنة في موقع تويتر هو @watanyouth كما سيتم تفعيله قريبا ونسعد بالتواصل مع الجميع من خلاله وأن هذه اللجنة ليست الا بداية الإنطلاقه نحو مستقبل واعد بالخير والعطاء وأننا الأولى بخدمة ديننا ووطننا ، ودعا العمري شباب وبنات الوطن للإنضمام الى اللجنة وتقديم إبداعاتهم من خلال فعاليات اللجنة الرسمية حيث قال : أننا نحاول من خلال اللجنة إختصار الوقت والمجهود الذي من شأنه جمع الطاقات الشابه في مكان واحد ، وختم العمري حديثه بأن كافة منسوبي اللجنة يشكرون إدارة نادي الأحساء الأدبي على ثقتهم في أبنائهم وفي فتح أبواب النادي أمام الشباب والشابات لتقديم الأفضل والأجود لهذا الوطن المعطاء وأن خيار مؤسسي اللجنة في التوجه نحو نادي الأحساء الأدبي كان خياراً ناجحاً وموفقاً وفي محله الصحيح .