الإمارات تنوه بالجهود التي تبذلها المملكة لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه

نوهت دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه ، مشيدة في هذا الصدد بنجاح الجهات الأمنية بالقضاء على ثلاثة من الإرهابيين المطلوبين والمتورطين في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والجنائية التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء من رجال الأمن بمحافظة القطيف .

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية الجبانة التي ترتكبها هذه الفئات الضالة وتستهدف أمن المملكة واستقرارها .

وأكدت موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف أمن الدول والمجتمعات ويسعي في خرابها وأيًا كان مصدره ومنطلقاته .

وشددت في ختام بيانها على وقوف دولة الإمارات وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة العنف والإرهاب ، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف في مواجهة هذه الآفة الخطرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم أجمع