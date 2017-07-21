 بوتين : لم أقرر بعد الترشح للرئاسة مرة أخرى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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بوتين : لم أقرر بعد الترشح للرئاسة مرة أخرى

بوتين : لم أقرر بعد الترشح للرئاسة مرة أخرى
المناطق - وكالات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيرشح نفسه مجدداً للانتخابات الرئاسية عام 2018، لكنه تعهد بعدم تعديل الدستور بما يتيح له الترشح لهذا المنصب لعدد غير محدود من المرات.

ويتوقع على نطاق واسع أن يترشح بوتين للرئاسة للمرة الرابعة في مارس (آذار) من العام المقبل وأن يفوز بها.

وهيمن بوتين على المشهد السياسي الروسي في الأعوام السبعة عشر الماضية وهو يتمتع بمعدلات تأييد مرتفعة.

وقال بوتين (64 عاماً) خلال لقاء مع تلاميذ المدارس في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود أجاب خلاله عن أسئلتهم “هل أحتاج إلى الاستمرار بالعمل بهذا المنصب؟ لم أتخذ قراراً بعد”.

وأضاف “لم أقرر بعد ما إذا كنت سأترك منصبي كرئيس أم لا. بعد أن أتعامل مع هذه المسألة سأفكر في الخطوة التالية”.

وحين سئل عمن يعتقد أنه يمكن أن يخلفه في الرئاسة لم يذكر بوتين أي أسماء وقال إن الاختيار للشعب الروسي.

واستبعد الرئيس الروسي تعديل الدستور بما يتيح له الترشح لفترة رئاسة خامسة بعد عام 2024.

وقال: “كانت لدي الفرصة بل إنهم طلبوا مني أن أعدل الدستور. لكنني لم افعل ذلك. ولا أنوي أن أفعل ذلك في المستقبل”.

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