إحباط تسلل من اليمن قبالة جازان الحدودية

شنَّ طيران التحالف العربي، الجمعة، غارات جوية على عدة مواقع تابعة للميليشيات الحوثية وحرس الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح قبالة جازان.

وأكدت مصادر عسكرية أن الطائرات بدون طيار بجانب الفرق الاستطلاعية التابعة للقوات السعودية، رصدت موقعاً يتحصن فيه ضابط قيادي برتبة كبيرة تابع للحرس الجمهوري للمخلوع صالح ومعه ما يزيد عن 25 مسلحاً قبالة “جبل الدّود”، الواقع في منطقة جازان.

ووفقا لـ “العربية” أن القيادي مع عناصره المسلحة، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تسلل إلى الحدود السعودية، لكن تم استهدافهم عبر مقاتلة سعودية تابعة لطيران التحالف العربي وهلاك جميعهم.