 بدر العساكر يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً للمكتب الخاص لسمو ولي العهد بمرتبة وزير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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بدر العساكر يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً للمكتب الخاص لسمو ولي العهد بمرتبة وزير

بدر العساكر يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً للمكتب الخاص لسمو ولي العهد بمرتبة وزير
واس - جدة

رفع معالي الأستاذ بدر بن محمد العساكر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً للمكتب الخاص لسمو ولي العهد في الشؤون الخاصة لسموه بمرتبة وزير.
وأبدى معالي الأستاذ بدر العساكر فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية ، داعيا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ، ويعينه على بذل قصارى الجهد لخدمة الوطن الغالي.
وسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.

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